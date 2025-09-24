富士急ハイランド（山梨・富士吉田市）で、人気アニメ「推しの子」とのコラボイベント「推しの子 in 富士急ハイランド」が、11月3日まで開催されています。テーマは「ブラックハロウィン」。園内には苺プロのメンバーを描いたパネルが掲示され、B小町によるアナウンスが流れています。さらに、富士急行線では描き下ろしイラストをあしらったラッピング電車が運行され、鉄道ファンにも注目の内容となっています。「推しの子」苺プロ