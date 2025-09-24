ニューストップ > ライフ総合ニュース > 「推しの子」と富士急ハイランドがコラボ 11月3日までの期間限定 【推しの子】 アクア 鉄道ニュース イベント アイドル 観光 キーホルダー 鉄道ファン 家族 鉄道チャンネルニュース 「推しの子」と富士急ハイランドがコラボ 11月3日までの期間限定 2025年9月24日 17時0分 リンクをコピーする 富士急ハイランド（山梨・富士吉田市）で、人気アニメ「推しの子」とのコラボイベント「推しの子 in 富士急ハイランド」が、11月3日まで開催されています。テーマは「ブラックハロウィン」。園内には苺プロのメンバーを描いたパネルが掲示され、B小町によるアナウンスが流れています。さらに、富士急行線では描き下ろしイラストをあしらったラッピング電車が運行され、鉄道ファンにも注目の内容となっています。「推しの子」苺プロ 記事を読む おすすめ記事 ミキ昴生、コンビで憧れの選手との共演に「慶福の時間！」と反応 スリーショット公開にファンから「少年みたい」 2025年9月20日 5時46分 ステップ3勝目狙う桑山紗月が単独首位発進 ルーキー・六車日那乃1差2位 2025年9月19日 16時32分 与田祐希が告発系インフルエンサーに『死ぬまでバズってろ！！』自撮り風ポスター完成 櫻井海音＆鈴木仁ら追加キャスト発表 2025年9月17日 18時0分 「親父の東京記録〜」鉄拳、観光楽しむ父親の“顔出し”ショット披露 「お若いですね〜笑顔が素敵」「お父さま楽しそう」と反響 2025年9月22日 12時4分 堀田真由 巨大スイーツを差し入れ「これは有名なお店の」チョイス絶賛「見たの結婚式以来やわ」「センス良い」の声 2025年9月24日 12時35分