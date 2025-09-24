【機動戦士ガンダム GフレームFA ドラグーンストライク】 予約開始：9月24日13時 2026年3月 発送予定 価格：5,445円 プレミアムバンダイ限定商品 バンダイは、食玩「機動戦士ガンダム GフレームFA ドラグーンストライク」を2026年3月に発売する。9月24日13時より「プレミアムバンダイ」にて予約を開始する予定で、価格は5,445円