何度言っても片づけられない子に、どう対応したらいいか。精神科医さわさんは「ASD（自閉スペクトラム症）やADHD（注意欠陥多動性障害）の特性を持つ子の中には、整理整頓が苦手な子がいる。『ちゃんと片づけなさい』と口で言うだけでなく、親が一緒にやってみせることが効果的だ」という――。※本稿は、精神科医さわ『児童精神科医が子どもに関わるすべての人に伝えたい「発達ユニークな子」が思っていること』（日本実業出版社