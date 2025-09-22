東京株式（前引け）＝前日比６８３円高、米株高を好感する買いが流入 日経平均 前週末比683円52銭

２２日前引けの日経平均株価は前週末比６８３円５２銭高の４万５７２９円３３銭。前場のプライム市場の売買高概算は８億１３３４万株、売買代金概算は２兆６９４０億円。値上がり銘柄数は１１１０、値下がり銘柄数は４４３、変わらずは６５銘柄だった。



日経平均株価は急反発。前週末１９日の米株式市場は、ＮＹダウが１７２ドル高と３日続伸し最高値を更新。ナスダック指数とＳ＆Ｐ５００種株価指数も含め主要３指数がそろって最高値を更新した。米株高を受け、週明けの東京株式市場は買い先行でスタート。寄り付きは１４７円高で始まったが、その後、上昇幅を拡大させ午前１１時過ぎには一時７００円を超える値上がりとなった。半導体や電子部品などハイテク株を中心に買いが膨らんだ。為替相場は１ドル＝１４８円３０銭台へやや円安が進行している。



個別銘柄では、レーザーテック＜6920＞や東京エレクトロン＜8035＞、アドバンテスト＜6857＞が高く、村田製作所＜6981＞、ＴＤＫ＜6762＞が買われた。フジクラ＜5803＞やソニーグループ＜6758＞も上昇した。半面、東京電力ホールディングス＜9501＞やＩＨＩ＜7013＞、商船三井＜9104＞、良品計画＜7453＞が値を下げた。



