大谷が2試合連発の53号ソロ、敵軍放送席も称賛【MLB】ドジャース 7ー5 ジャイアンツ（日本時間21日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、本拠地で行われたジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、6回に2試合連発となる53号ソロを放った。ジャイアンツの地元放送局は、2試合続けて豪速球を完璧に捉えた大谷の逆方向弾に“お手上げ”の様子だった。1点リードで迎えた6回、先頭で打席に入っ