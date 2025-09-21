大谷が2試合連発の53号ソロ、敵軍放送席も称賛

【MLB】ドジャース 7ー5 ジャイアンツ（日本時間21日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、本拠地で行われたジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、6回に2試合連発となる53号ソロを放った。ジャイアンツの地元放送局は、2試合続けて豪速球を完璧に捉えた大谷の逆方向弾に“お手上げ”の様子だった。

1点リードで迎えた6回、先頭で打席に入った大谷は、右腕ペゲーロの高めに入った99.9マイル（約160キロ）のフォーシームを捉えると、夜空に舞い上がった打球は左翼席に飛び込んだ。打球速度107.4マイル（約172.8キロ）、飛距離403フィート（約122.8メートル）、角度33度の逆方向弾で、今季11度目の2戦連発を記録した。

ジャイアンツの地元放送局「NBCスポーツ・ベイエリア」では、実況のデュエイン・クイパー氏が「打球が高く上がった、左翼後方へ！ 入った！ 53号です」と大谷の53号を伝えた。解説のハンター・ペンス氏は「ジャイアンツは彼に対して外角高めに投げ続けていました。昨夜、彼はレイの美しい直球を懲らしめたのです。そして今夜ペゲーロの球を捉えました。（大谷に対して）投げられるコースはそんなに多くないのです。なので、彼は53号を放ち、108マイルの打球を打てるんです」と前日の52号に続き、この試合でも直球を完璧に捉えた大谷を苦笑いをしながら称えた。

リプレー映像で打席を振り返ったペンス氏は「どこに投げたのか見てみましょう。（捕手の）ベイリーがここに構え、彼はそこにドンピシャで投げました。オオタニは外角高めに対して、アジャストしました」と絶賛。2試合続けて大谷が放った一発に、元ジャイアンツの看板選手で通算244発を放ったペンス氏も驚きを隠せない様子だった。（Full-Count編集部）