¢£Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê19Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¡Ú°ìÍ÷¡Û9·î13Æü³«Ëë¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡ÙÆüÄø¡õ½Ð¾ìÁª¼êÃË»Ò200m·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»Ë¾åÆó¿ÍÌÜ¤Î4Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿N.¥é¥¤¥ë¥º¡Ê28¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤¬¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ÇºÆ¤Ó¡È¤«¤á¤Ï¤áÇÈ¡É¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¡¢Ä¶Ëþ°÷¤Î¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¡ÈÀ¤³¦ºÇÂ®¥ª¥¿¥¯¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥ë¥º¡£º£Âç²ñ¤Î100mÍ½Áª¤Ç¤Ï¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤Î¡È¤«¤á¤Ï¤áÇÈ¡É¤Î¥Ý¡¼