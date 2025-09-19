¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÎºÇ¿·¥¹¥Þ¥Û¡ÖiPhone17¡×¤¬¡¢¤±¤µÆüËÜ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤­¤ç¤¦¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬È¯Çä¤·¤¿¡ÖiPhone17¡×¡£À¸À®AI¤òÅëºÜ¤·¡¢ÆâÉô¥«¥á¥é¤Î»ÈÍÑ»þ¤Ë¤Ï¡¢AI¤¬Èï¼ÌÂÎ¤ò¸¡ÃÎ¤·¼«Æ°¤Ç²è³Ñ¤òÄ´À°¡£Ã¼Ëö¤ò²£¤Ë»ý¤Á¤«¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤ËÆ°²è¤ò»£±Æ¤¹¤ëºÝ¡¢³°Éô¥«¥á¥é¤ÈÆâÉô¥«¥á¥é¤òÆ±»þ¤Ëµ¡Æ°¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ü¤µ5.6¥ß¥ê¤ÈiPhone»Ë¾åºÇ¤âÇö¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ÖAir¡×¤â¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤Þ¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëAIµ¡Ç½¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ä