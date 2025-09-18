アイドルグループ「Ｋｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２」の千賀健永（３４）が１８日、都内で行われた「『お肌見Ｓａｌｏｎ』発表会」に出席した。お肌見Ｓａｌｏｎは自分の肌と向かい合いながら肌や美容医療を学べる体験型ポップアップイベントだ。この日は、千賀が美容医療の正しい知識を学んだ。近年、美容医療は人々に身近な存在となってきた。千賀は「僕自身、子供の頃から自分の顔にコンプレックスがあった」と赤裸々に切り出すと「