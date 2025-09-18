東京中央区のマンション群不動産経済研究所が18日発表した首都圏（1都3県）の8月の新築マンション1戸当たりの平均価格は、前年同月より8.3％高い1億325万円だった。初めて2カ月連続で1億円を超えた。担当者は「建設費は高止まりしており、今後も価格が下落に転じる要素はない」とみている。地域別に見ると、東京23区は1.0％下落したものの1億3810万円で、4カ月連続の1億円超えとなった。人気物件に購入希望者が殺到し、発売時