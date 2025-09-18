ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > 大谷翔平に2戦連発の51号 3年連続本塁打王へ、シュワーバーを猛追 大谷翔平 ドジャース スポーツニュース・トピックス スポーツ報知 大谷翔平に2戦連発の51号 3年連続本塁打王へ、シュワーバーを猛追 2025年9月18日 13時6分 リンクをコピーする ◆米大リーグドジャース―フィリーズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、本拠地・フィリーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。３打席凡退で迎えた８回に２試合連発の５１号ソロを放った。３―０の８回先頭。フィリーズ先発左腕・ルサルドの６球目、８８・９マイル（約１４３・１キロ）スイーパーを完璧に捉えた。打球速度１０７・８ 記事を読む おすすめ記事 大谷翔平「飛距離も持ち味のひとつ」「出塁を第一に」 ４９号特大弾で打線に着火、ドジャース逆転勝ちでＭ１１ 2025年9月14日 13時39分 【速報】大谷翔平が2試合連続51号ホームラン！ナ・リーグ本塁打王争いトップのシュワーバーと2本差 2025年9月18日 13時10分 大谷翔平、5戦ぶり特大49号で見せた“明るさ” 鬱憤晴らし弾けた笑顔…会心ゲームの一幕、史上6人目の偉業に期待 2025年9月15日 5時0分 【MLB】シュワーバー、“2試合連発”52号で大谷翔平を再び突き放す……熾烈極める本塁打王争い、明日からの競演＆直接対決にも注目 2025年9月15日 9時58分 大谷49号に8秒絶句「もうこりゃダメだ」 即座に降参の敵地実況席「どれくらい飛んだんだ？」 2025年9月14日 12時2分