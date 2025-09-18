◆米大リーグドジャース―フィリーズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、本拠地・フィリーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。３打席凡退で迎えた８回に２試合連発の５１号ソロを放った。３―０の８回先頭。フィリーズ先発左腕・ルサルドの６球目、８８・９マイル（約１４３・１キロ）スイーパーを完璧に捉えた。打球速度１０７・８