◆米大リーグドジャース―フィリーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース大谷翔平投手が１６日（日本時間１７日）、先発したフィリーズ戦の８回に５０号ソロ本塁打を放った。メジャー史上６人目の２年連続５０本塁打を達成した。ＭＬＢ公式Ｘ（旧ツイッター）は「大谷翔平が新たな５０―５０クラブを創設した」と速報。今季５４奪三振としており、５０本塁打と５０奪三振を同一シーズ