猪俣周杜（timelesz）が自身のInstagramを更新。浴衣姿のオフショットを公開した。 【写真】大人っぽい浴衣をセクシーに纏う猪俣周杜（timelesz）／メンバー全員の浴衣姿 ■大人っぽい浴衣をセクシーに纏う猪俣周杜 9月15日、千葉ZOZOマリンスタジアムにて新体制初となる大規模ファンミーティング『timelesz SUPER FAMeeting～また夏が終わっていくんだね。でも、今年は新しい家族と過ごした最高