曽谷は「胸部の打撲」と球団が発表した■ソフトバンク 4ー3 オリックス（14日・京セラドーム）オリックスは14日、本拠地でのソフトバンク戦で先発し、2回のマウンドで折れたバットが直撃して緊急降板した曽谷龍平投手が「胸部の打撲」と診断されたことを発表した。曽谷は担架で緊急降板した後、大阪市内の病院を受診。大事には至らなかった様子だった。曽谷を襲ったアクシデントは2回2死一、二塁。海野を内野ゴロに打ち取った