今年5月、千葉市の路上で84歳の女性を殺害したとして逮捕された中学3年の15歳の男子生徒について、千葉家庭裁判所は少年院に送致することを決定しました。この事件は今年5月11日、千葉市若葉区の路上で、中学3年の男子生徒（15）が近くに住む高橋八生さん（当時84）の背中を刃物のようなもので刺して殺害した罪に問われたものです。逮捕後、刑事責任能力を調べるための鑑定留置が行われ、男子生徒には責任能力があると判断されまし