ライオンズアカデミー・山崎まりコーチ推奨の「側屈ストレッチ」野球を始めたばかりの子どもや、小学生に多い課題の1つが「手投げ」だ。強いボールを投げたいという気持ちが先走り、腕だけで投げてしまうエラー動作。埼玉西武ライオンズのベースボールアカデミーで指導する山崎まりコーチ（元ライオンズ・レディース）は、体幹を左右に動かす「側屈」の力を利用する投げ方を推奨している。体幹を使った正しい投球感覚を身につ