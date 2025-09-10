ライオンズアカデミー・山崎まりコーチ推奨の「側屈ストレッチ」

野球を始めたばかりの子どもや、小学生に多い課題の1つが「手投げ」だ。強いボールを投げたいという気持ちが先走り、腕だけで投げてしまうエラー動作。埼玉西武ライオンズのベースボールアカデミーで指導する山崎まりコーチ（元ライオンズ・レディース）は、体幹を左右に動かす「側屈」の力を利用する投げ方を推奨している。

体幹を使った正しい投球感覚を身につけるにはどうすればよいか。山崎コーチが提案するのは、自宅でも簡単にできる「横の感覚」を養うストレッチだ。両手を頭の後ろで組み、体を左右に倒していく単純な動きだが、その効果は絶大。腕の力に頼ってボールを投げる「手投げ」を防ぎ、体全体を使った効率的な投球フォームの土台を作っていく。

このストレッチで注意したいのは、真横に体を倒していくということ。子どもたちの場合、真横に倒しているつもりでも「上半身が前後に傾いていたり、腰で逃がしてしまったり（腰を横にずらして倒している）する動きが多い」と山崎コーチ。まずはゆっくりと正確な動きを心がけ、指導者や保護者は子どもの動作をしっかり確認してあげよう。

左右10回ずつ行うのが目安。継続することで、子どもたちは無意識のうちに「側屈を使う」感覚を体に覚え込ませることができる。小さな頃からこうした身体感覚を育てることが、将来の投球パフォーマンス向上に大きく貢献する。

体の使い方を知らないまま我流で投げ続けると、フォームの崩れだけでなく、肩や肘を痛める原因にもなりかねない。「側屈を利用して投げると、腕の力を少なく、大きい力を使ってうまく投げることができます」。家庭でできる簡単なストレッチから、効果的な投球フォームの基礎を築いていこう。（First-Pitch編集部）