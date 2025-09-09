登録者491万人のYouTuberセイキンさんが2025年9月7日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画で、強烈な胃痛に襲われて内視鏡検査を受けたと報告した。「胃にズーンと何かをされたような痛み」「胃カメラしたら胃がえぐれていて治療することになりました。」と題した動画でセイキンさんは「実は最近めちゃくちゃ胃の調子が悪くなりまして」と切り出し、病院で内視鏡検査を行った結果、「びらん性胃炎」と診断されたと明かした。びら