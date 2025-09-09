ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 吉行和子さん死去 90歳、女優やエッセイストとして活躍…事務所発表 訃報・おくやみ 女優・俳優 エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス 吉行和子さん死去 90歳、女優やエッセイストとして活躍…事務所発表 2025年9月9日 8時9分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 8日、吉行和子さんが90歳で死去したと所属事務所が発表した 「9月2日未明肺炎のため永眠いたしました享年90」と報告 吉行さんは1955年に初舞台、57年に舞台「アンネの日記」で主役デビュー 記事を読む おすすめ記事 評論家の紀田順一郎さん死去 文学、歴史で幅広く執筆、90歳 2025年9月4日 15時40分 橋幸夫さん死去 「御三家」で健在は舟木一夫だけに…22年には西郷輝彦さんが天国へ 2025年9月5日 19時32分 「恥ずかしい」上田綺世への“危険タックル”で一発退場！メキシコ主将に批判殺到「酷い」「親善試合でVARって…」 2025年9月7日 17時53分 ｢俺の夢は3000万円だけ残してPPKだ｣軽自動車を作った男･鈴木修が語っていた理想の人生の幕引き 2025年9月6日 6時15分 平均年齢85歳の『アーティスト』による情熱の作品を公開！第7回 ヴィンテージ・ヴィラ アートの発表会 2025年9月8日 15時5分