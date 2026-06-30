エフエム秋田は30日、公式SNSを通じ、1987年の開局以来ラジオ番組「ほろ酔いJAZZ NIGHT」のパーソナリティを務めてきた岸部有三（きしべ・ゆうぞう）さんが、28日に死去したと発表した。岸部さんは、約39年にわたり一度も休むことなく番組を担当。放送回数は2051回に及び、深いジャズへの造詣と温かな語り口で、多くのリスナーにジャズの魅力を伝え続けた。番組出演にとどまらず、秋田県内各地でライブやジャズ講座を開催す