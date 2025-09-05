壱番屋が続落している。４日に発表した８月度の月次情報で、国内のカレーハウスＣｏＣｏ壱番屋業態の既存店売上高が前年同月比３．０％減となり、２カ月ぶりに前年実績を下回ったことが嫌気されている。 昨年８月に実施した価格改定の効果が一巡したことなどから、客単価は同０．４％増と前年並みだったものの、お盆期間中の天候に恵まれなかったことなどが影響し客数が同３．３％減と落ち込んだことが響いた。なお、