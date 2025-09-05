【モデルプレス＝2025/09/05】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた飯沼虎王、川野明愛が4日、それぞれのInstagramストーリーズを更新。破局を報告した。【写真】「今日好き」こおめいカップル、ステージ上でキス寸前◆「今日好き」こおめいカップル、破局報告2人はそれぞれ破局を報告。飯沼は「初めての恋愛で不安なこともありましたが、めいあちゃんのお