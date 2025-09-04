日本ハムの新庄剛志監督が４日、自身のインスタグラムのストーリーズに新規投稿。「イライラするだけなんで見ないで下さい」と選手、ファンに異例の呼びかけを行った。ＹｏｕＴｕｂｅのサムネイルをアップし、「ファイターズの選手ファイターズファンの皆さん悪口を言って小銭稼いでるこの動画見てないと思いますが、今後もイライラするだけなんで見ないで下さい」と呼びかけた指揮官。さらに「設定で画面に出てこなくし