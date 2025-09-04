JリーグYBCルヴァンカップは3日、準々決勝第1戦の4試合が各地で行われた。2025シーズンのルヴァンカップもいよいよプライムラウンドへ突入。昨季のACLEでラウンド16へ進出した川崎フロンターレ、横浜F・マリノス、ヴィッセル神戸、今夏クラブワールドカップに出場した浦和レッズはここからの参戦となる。試合結果は以下の通り。2025 YBCルヴァンカップ 準々決勝第1戦横浜F・マリノス 1-4 柏レイソル横浜FC 2-0 ヴィッセル神戸湘南