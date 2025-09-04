宮崎県や大分県では今日4日昼過ぎから夜遅くにかけて、高知県、徳島県、愛媛県では今日4日夕方から5日朝にかけて、愛知県や岐阜県、三重県では今日4日夕方から5日昼前にかけて、静岡県では今日4日夜のはじめ頃から5日昼過ぎにかけて線状降水帯が発生して、大雨による災害の危険度が急激に高まる可能性があります。「線状降水帯」発生の可能性今日4日、気象庁は台風15号に関する気象情報を発表しました。西日本や東日本では線状降水