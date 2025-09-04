トランプ大統領＝6月（ロイター＝共同）【エルサレム共同】トランプ米大統領は3日、自身の交流サイト（SNS）で、パレスチナ自治区ガザのイスラム組織ハマスに対し、人質20人をすぐに解放するよう要求し、応じれば「事態は急変するだろう」と投稿した。これを受けてハマスは、イスラエルが拘束中のパレスチナ人と人質の身柄交換を含む包括的合意を議論する用意があると主張。中断している停戦交渉再開に向けた意欲を示した。停