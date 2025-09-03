「朝、5時か6時ごろだったかしら。家の前で車のクラクションが『ブーッ！』って、大きな音で鳴ったんです」──そう語るのは、俳優の清水尋也容疑者（26）が住むアパートの大家だ。閑静な住宅街に緊張感が走ったのは人々がまだ深い眠りについている9月3日の早朝のことだった。【写真】ガサが入った清水容疑者の家賃15万円ほどのアパートキー局社会部記者解説する。「9月3日、清水容疑者は、乾燥大麻を所持していたとして大麻取締