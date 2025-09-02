2021年2月の深夜、大分市の交差点で発生した死亡事故。時速194キロで走行していた車が右折車と衝突し、小柳憲さん（当時50）が亡くなった。この事故の控訴審が9月29日に福岡高裁で開かれる。小柳さんの姉・長文恵さんは事故現場を訪れ、改めて事故の悲惨さと裁判への思いを語った。 【画像を見る】事故直後の現場、大破した双方の車安全対策進む現場と花を手向ける遺族 安全対策進む事故現場 長さん：「弟の車はこの場所に止