横浜DeNAベイスターズの藤浪晋太郎投手が8月31日の中日ドラゴンズ戦で日本復帰後初勝利を挙げた。【写真】「かわいい…！」ウルトラマンポーズを取る幼少期の藤浪晋太郎「2023年に阪神タイガースからアメリカに渡った藤浪投手。6月にマリナーズ傘下3Aを自由契約となり、DeNAに入団。日本球界復帰後2試合目となる試合で7回4安打無失点と好投して白星をつかみました」（スポーツ紙記者）NPB通算1000投球回の達成この試合でNPB通