外国人男性が「お墓荒らし」投稿、批判相次ぐ「二度と日本に来るな」
2025年9月1日 18時38分
ざっくり言うと
日本に来た外国人男性が民間の墓地に入って、荒らす動画をSNSに投稿した
お供え物のようなチューハイに手を付け、板の卒塔婆を振り回している
コメント欄などでは、「二度と日本に来るな」などと日本語でも書き込まれた