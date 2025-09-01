神戸市のマンションで片山恵さん（24）が殺害された事件。Mr.サンデーは新たに入手した映像を含め、防犯カメラ映像を徹底検証。カメラが捉えたのは容疑者の異様な行動と、被害女性に狙いを定めた決定的瞬間だった。【事件2日前】18日 午前8時43分神戸市内のいつもと変わらない月曜日の通勤風景。だがこの中に…谷本将志容疑者とみられる男の姿が…前を歩くのが、殺害された片山恵さんとみられる女性。その距離、約6メートル。だが