Æ£ÅÄ»ÖÊæ¤µ¤ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Âè1²ó19ºÐ¤Î»þ¤Ëµ¯¶È¤·¡¢¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ö¥®¥ã¥ë¼ÒÄ¹¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿Æ£ÅÄ»ÖÊæ¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¡£¸½ºß¤ÏÁ´¹ñ¤Î¹â¹»À¸¤ò´¬¤­¹þ¤ß¡Ö¿©¡×¤ÇÀÄ½Õ¤ò±þ±ç¤¹¤ë»Å³Ý¤±¿Í¤À¡£¼ê¤¬¤±¤ë¡Ö¤´ÅöÃÏ¡ªÀäÉÊ ¤¦¤Þ¤¤¤â¤ó¹Ã»Ò±à¡×¤Ï14²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤òÇØÉé¤¦¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÅÐÎµÌç¤ËÀ®Ä¹¡£¥®¥ã¥ë¤«¤éÇÀ¶È¤Ø¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¿©Âî¤Ø¡½¡½»þÂå¤òÄ¶¤¨¤ÆÁö¤êÂ³¤±¤ëÆ£ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¡¢¡ÈÉÔÏÇ¡É¤Îº£¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´4²ó¤ÎÂè1²ó¡Ë¡ö¡ö¡ö¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ·°Ïµ¤