トッテナム・ホットスパーは29日、ライプツィヒからオランダ代表MFシャビ・シモンズが完全移籍加入することを発表した。クラブからの発表によると、完全移籍加入は労働許可証の発行をもって正式に完了となる。契約期間については「長期」としか明かされていないものの、イギリスメディア『スカイスポーツ』によると、2030年6月30日までの5年契約で、2年間の追加オプションも付随しているという。同様に、移籍金も非公表となっ