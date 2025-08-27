ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 路上で倒れている若い男女を発見…男性は死亡、女性は意識回復も重傷… 愛知県 時事ニュース 国内の事件・事故 東海テレビ 路上で倒れている若い男女を発見…男性は死亡、女性は意識回復も重傷 愛知 2025年8月27日 11時59分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 愛知県名古屋市の路上で26日夜遅く、倒れている若い男女が見つかった 男性はおよそ1時間後に死亡し、女性は意識が回復したが重傷だという 現場は飲食店などが立ち並ぶエリアで、警察が詳しい状況を調べている 記事を読む おすすめ記事 “母は社長愛人だったの…”妻の悲痛な告白にも「ふふふ」と笑う42歳夫 それでも学んだ「これが愛かも」 2025年8月26日 11時12分 「マジで抹殺されたほうがいい」鳥羽シェフ オープン初日に広末元夫を罵倒、スタッフも暇と吐露…古民家レストラン閉店までの波乱 2025年8月26日 17時20分 「確定じゃん」藤森慎吾 “一般人妻”の年齢初告白でファンが確信したお相手の“正体” 2025年8月26日 18時27分 「中野劇団員殺害事件」から10年 恋人を奪われた役者・宇津木泰蔵さんが語る“真実と再出発” 2025年8月26日 16時1分 【速報】幼い子ども3人を自宅に置き去り「友人と飲食しに行っていた」30歳母親を逮捕 北海道 2025年8月25日 17時36分