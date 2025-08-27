先月の参議院議員選挙で、自民党の候補者に投票する見返りに従業員に現金を渡す約束をしたとして、パチンコ店運営会社の社長ら男女6人が逮捕されました。警視庁などの合同捜査本部に逮捕されたのは、▼パチンコ店運営会社「デルパラ」の社長・李昌範容疑者（50）と、▼幹部の湯浅一行容疑者（46）ら男女6人です。李容疑者らは、先月の参院選に自民党の比例代表で立候補していた阿部恭久氏を当選させるため、従業員60人に対し、阿部