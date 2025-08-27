ニューストップ > 国内ニュース > テイラー・スウィフト、NFL選手のトラビス・ケルシーとの婚約発表 テイラー・スウィフト 海外・国際ニュース アメリカ NFL FNNプライムオンライン テイラー・スウィフト、NFL選手のトラビス・ケルシーとの婚約発表 2025年8月27日 3時31分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと テイラー・スウィフトが26日、婚約をInstagramで発表した 交際相手のトラビス・ケルシーから庭園の中でプロポーズを受ける写真を投稿 ケルシーはNFLの現役選手で、2人は2023年の夏から交際を続けていた 記事を読む おすすめ記事 “母は社長愛人だったの…”妻の悲痛な告白にも「ふふふ」と笑う42歳夫 それでも学んだ「これが愛かも」 2025年8月26日 11時12分 「確定じゃん」藤森慎吾 “一般人妻”の年齢初告白でファンが確信したお相手の“正体” 2025年8月26日 18時27分 「マジで抹殺されたほうがいい」鳥羽シェフ オープン初日に広末元夫を罵倒、スタッフも暇と吐露…古民家レストラン閉店までの波乱 2025年8月26日 17時20分 「意味が分かってるのか」「交流からやめて」 「アフリカ・ホームタウン」認定4市に問い合わせ殺到、業務に支障も 2025年8月26日 18時26分 テイラー・スウィフトさんが婚約を発表 インスタに交際相手のNFL選手からプロポーズ受ける写真を投稿 2025年8月27日 3時31分