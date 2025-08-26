日本でも人気を集めた海外ドラマ「デクスター ～警察官は殺人鬼」（2006-2013）の前日譚シリーズ「デクスター：オリジナル・シン（原題）」が、シーズン2更新の発表後に打ち切りとなったことがわかった。 本作は1991年に遡り、若き日のデクスター（パトリック・ギブソン）がシリアルキラーへと変貌していく様を描く物語。「MR. ROBOT/ミスター・ロボット」などのクリスチャン・