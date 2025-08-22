およそ25年前に廃業し放置されたままの静岡県・下田市のホテルの建物をめぐり、地元の下田市が危険な部分を撤去するため行政代執行に乗り出しました静岡県・下田市、山のふもとにたたずむ廃虚ホテル。下田市の担当者「特定空き家に対する緊急代執行による撤去を開始することを宣言します」危険な部分を撤去するため、市は行政代執行に乗り出しました。ホテルが廃業したのはおよそ25年前。ネット上で「心霊スポット」として紹介され