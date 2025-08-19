北海道苫小牧市の観光牧場「ノーザンホースパーク」に、牝馬（ひんば）三冠を制した名馬リバティアイランドをたたえる墓碑が設置され、一般公開されている。リバティアイランドは同系列の生産牧場「ノーザンファーム」（安平町）の生まれ。今年４月、香港で行われたレースでけがを負い、安楽死の処置が取られた。墓碑はＫ’Ｓガーデン内「ガーデナーズガーデン」の花の間に設置されており、パークの開園時間は自由に立ち入るこ