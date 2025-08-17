試合後に選手の活躍称える【MLB】ドジャース 6ー0 パドレス（日本時間17日・ロサンゼルス）ドジャースは16日（日本時間17日）、本拠地でのパドレス戦に6-0で快勝し、ナ・リーグ西地区単独首位に浮上した。試合後にデーブ・ロバーツ監督は大谷翔平投手について「仕事をこなしている」と評価した。大谷は2打数1安打2四球で2得点記録。ロバーツ監督は「四球を選んだことを評価したい。後続にバトンを渡してくれたので、1イニング