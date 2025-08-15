米女子ゴルフツアーの「ポートランド・クラシック」初日（１４日＝日本時間１５日、オレゴン州ポートランドのコロンビアエッジウオーターＣＣ＝パー７２）、渋野日向子（２６＝サントリー）は５バーディー、３ボギー、１ダブルボギーの７２で回りイーブンパーで首位と８打差の７２位だった。渋野は「ショットが最後までボロボロだったんで、チャンスが少ないわけではないんですけど、近くに寄ったところは取れて良かったと思い