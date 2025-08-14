ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > HIKAKINの超重大発表予告に賛否の声「毎回毎回もったいぶるなよ」 HIKAKIN エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス HIKAKINの超重大発表予告に賛否の声「毎回毎回もったいぶるなよ」 2025年8月14日 15時55分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと HIKAKINが13日にYouTubeチャンネルを更新し「超重大発表」を予告した 翌14日は「特別な日になるでしょう」などと伝え、ネットでは反響が続々 「めっちゃ気になる！」「毎回毎回もったいぶるなよ」といった声があがった 記事を読む おすすめ記事 ＜総フォロワー数120万超＞TAKのNew Single『Weekend Drive』。８月13日(水)、各音楽配信サービスより配信開始！ 2025年8月9日 13時0分 開始早々「最後の敵は父ユウ・シャノチーチ」と暴露 キャラ名で展開が読めてしまう衝撃設定…勇者ケンジャノッチの緊張感ゼロ冒険RPG【漫画】 2025年8月10日 11時0分 氷川きよし４７歳 最新ビジュアルが「予想の遥か上」「それにしてもすごい」「なんという…」「印象違う」水着も話題 2025年8月9日 12時5分 人気ユーチューバー・エミリン 入籍を発表「安達絵美になりました」お相手もユーチューバー 2025年8月10日 20時7分 『クイズタイムリープ』初のG帯放送 『ショーバイ』『マジカル』『ウルトラクイズ』『高校生クイズ』に挑む 2025年8月13日 5時0分