Image:Shutterstock こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。駐車中のトラブルって、見えないところで起きているから怖いですよね。当て逃げや車上荒らしに遭っても、証拠がなければ泣き寝入りするしかない…そんな不安を抱えながら車を離れるのは、精神的にもキツイものです。太陽光で無限に給電する安心感