ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 漂流していた身元不明の女性遺体、大雨被害調査の巡視艇が発見 熊本… 熊本県 時事ニュース RKK熊本放送 漂流していた身元不明の女性遺体、大雨被害調査の巡視艇が発見 熊本県 2025年8月11日 15時3分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 熊本県の八代港で11日、沖合で漂流する女性の遺体が見つかった 大雨特別警報の被害を調査していた八代海上保安署の巡視艇が発見 女性は死後数日が経っていると見られ、目立った外傷はなく身元不明だという 記事を読む