今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）第96話が11日に放送された。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、三星百貨店を辞めて独立した嵩（北村匠海）は独創漫画派という集団に所属し、そこで割り振られた仕事をこなしていたが、決して順調とは言えなかった。嵩を支えるため、のぶ（今田美桜）は鉄子（戸田恵子）に秘書を続けさせてほしいと頭を下げる。そんな中、八木（妻夫木聡）の店で自分の漫画は大