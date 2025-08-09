聖隷クリストファー戦に先発した明秀学園日立・中岡＝甲子園明秀学園日立は9日、昨夏から投手となった中岡が粘りの投球を見せた。ただ、1―2の八回に失策が絡んで3点を失い、8回を9安打5失点（自責点2）。「甲子園では気持ちの持ち方が変わり、少し硬くなったかも」と悔しそう話した。元々は遊撃手で、投手陣に故障者が相次いだことから転向。茨城大会は背番号6で、初めて「1」を背負ってプレーした。「先発を託されたことは人