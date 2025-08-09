オランダの強豪アヤックスは現地８月８日、ボルシアMG（ドイツ）から日本代表DF板倉滉の獲得を発表。クラブは公式サイトで、新加入CBのインタビュー動画を公開した。その中で板倉は「この大きなクラブに加われてとても幸せです。アヤックスは世界のビッグクラブのひとつ。オランダでプレーしていたので（2019年からフローニンゲンで３シーズンプレー）、どれだけ大きなクラブかは知っています」と喜び。そして、フローニンゲン