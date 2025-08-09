米国経済が雇用鈍化と物価上昇という二重苦に直面した。トランプ政権が相互関税を公式発効した中、米中央銀行の利下げの可能性が高まり、スタグフレーション（景気沈滞の中で物価上昇）の懸念が強まっている。米労働省は７日（現地時間）、失業手当を２週以上請求した「継続失業手当請求」件数が先月２０−２６日基準で１９７万４０００件と明らかにした。これは新型コロナが拡大した２０２１年１１月以来３年９カ月ぶりの最高水準