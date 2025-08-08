LINEヤフーが運営する「Yahoo!ショッピング」は、2025年7月1日（火）から27日（日）まで実施した大型キャンペーン「Yahoo!ショッピング 超PayPay祭」において、7月27日（日）に2025年で最も高い日次取扱高を記録した、と発表した。この「超PayPay祭」は、夏のグルメや家電・日用品などを対象とした割引販売とポイント付与によって構成され、特に最終2日間（7月26日・27日）は、LYPプレミアム会員であれば最大23.5％のPayPayポイン