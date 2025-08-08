８月６日、私はアーセナルとビジャレアルのプレシーズンマッチを取材した。 この一戦で、私は１人の選手のパフォーマンスに興奮した。アーセナルの未来を背負う15歳のマックス・ダウマンだ。ダウマンは長い間、アーセナルファンに注目されていた逸材であり、つねに上のカテゴリーでプレーしてきた。13歳の時にはアーセナルU-18でプレーし、昨年は14歳８か月でUEFAユースリーグの最年少得点者となっている。イングラン